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تعليم

قبل افتتاح القاعات الجديدة.. جولة تفقدية للجنة الأعلى للجامعات في ألسن عين شمس

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:08 ص
صدى البلد
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حسام الفقي
استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد رفيع المستوى  للجنة أعمال مراكز الاختبارات الالكترونية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بعضوية الدكتور كريم عمارة،  ممثل المجلس الأعلى للجامعات و استشاري المشروع، برفقته الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، الدكتور حازم الدالي، استشاري المعماري، الدكتور اسلام حجازي، مدير شبكة المعلومات بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

وبحسب بيان، الاثنين، قامت اللجنة بجولة تفقدية لقاعات الامتحانات الجديدة بالكلية، والمزمع افتتاحها قريبًا تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تجهيز ٣ قاعات بسعة ٧٨٠ طالب في زمن قياسي استغرق ٢٢ يوم، على طراز عالمي، مجهز بأحدث التقنيات الرقمية لتطوير العملية التعليمية، تسمح بإجراء الامتحانات الورقية و الالكترونية الكاملة في آن واحد.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، لا تألو جهدًا في توفير كافة المتطلبات التي تحتاجها الكلية لتطوير العملية التعليمية لمواكبة أحدث الأساليب العلمية في الجامعات العالمية، ومحاكاة الجامعات التكنولوجية العالمية على الأراضي المصرية، بهدف فتح آفاق جديدة امام برامج جديدة بواسطة أدوات تكنولوجية  تعليمية عالمية للطلاب المصريين و الأجانب في جامعة عين شمس، و أوضحت أن مساحة القاعات تبلغ ٢٢٠٠ متر، حيث تمت إزالة ما كان موجود، عمل ارضيات جديدة، إنشاء 4 دورات مياه، وإنشاء غرف لشبكة المعلومات، أنظمة مراقبة و أنظمة صوت، بالإضافة إلى أنظمة مكافحة الحريق، 780 نقطة رقمية بالمقاعد، أسقف جبسية، تركيب بوابات خروج ضد النيران.

و أوضحت أن هذه القاعات تعد صديقة للبيئة حيث أنها مجهزة بنظام تكييف vrp موفر للطاقة الي جانب أنظمة إضاءة ليد طبيعية بطاقة ٤٠٠٠ كلڤن، حيث تم تنفيذ ذلك خلال ٢٢ يوم عمل بواسطة ٣٥٠ عامل علي مدار ٢٤ ساعة يوميًا.

و من جانبه أكد الدكتور ياسر مجاهد، مدير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، انه تم تنفيذ التجهيزات طبقا للمواصفات الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات الإلكترونية علي مستوي الجامعات المصرية، حيث تتولي وزارة التعليم العالي توريد أجهزة حاسب آلي لكي يتمكن الطالب من تأدية الامتحان الكترونيا، مضيفا انه سيتم تجهيز قاعات امتحانات هجينه للامتحانات العادية والالكترونيه معا تتسع لسبعه الاف طالب بحرم جامعه عين شمس تنتهي مطلع العام الجامعي المقبل.
قبل افتتاح القاعات الجديدة.. جولة تفقدية للجنة الأعلى للجامعات في ألسن عين شمس
قبل افتتاح القاعات الجديدة.. جولة تفقدية للجنة الأعلى للجامعات في ألسن عين شمس
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