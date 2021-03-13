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تعليم

الجامعة البريطانية: نسعى لمواكبة حاجة سوق العمل.. وكنا سباقين في تقديم هذه التخصصات

السبت 13/مارس/2021 - 11:01 ص
حنان السعداوي مدير
حنان السعداوي مدير العلاقات العامة بالجامعة البريطانية
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نهلة الشربيني

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، 4 اجتماعات عبر الفيديو كونفرانس مع  المحافظين وتكون الجامعة مشاركة به بشكل دائم، حيث إن التنظيم هذا العام جيد ويوجد حضور لطلاب المدارس من الجهات المختلفة إن كان طلاب الثانوية العامة أو طلاب الشهادات الأجنبية.

 

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وأضافت "السعداوي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الملتقى فرصة للتعارف والالتقاء بالطلاب بغرض الاستماع لهم، مؤكدة: "نطلع على ما هو جديد بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية من خلال الملتقى، كما أن الجامعة تسعى لإيجاد تصور لما يحتاجه الشباب في السنوات القادمة والكليات التي يحتاجوها من ثم تقوم بتطوير نفسها على هذا الأساس".


وأكدت مدير إدارة العلاقات العامة والتسويق والأنشطة والخدمات بالجامعة البريطانية في مصر: "ندعم المشاركة في الملتقيات وما يحتاجه سوق العمل والطلاب حتى يكون اتجاه الجامعة نحو احتياجات الشباب الصغير، فنطور ونقوم على مدار سنوات قليلة بافتتاح كليات جديدة فقد كنا سباقين في مجال التمريض وفي كثر من التخصصات الجديدة والمتحدثة".

 

وأشارت إلى أن الجامعة البريطانية في مصر أنشئت عام 2005 بـ3 كليات فقط، وكان عدد الطلاب الذين التحقوا بها 180 طالبا وفي 2021 وصلنا لـ12 ألف طالب يحصلون على شهادتين، واحدة من مصر معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وأخرى معتمدة من الشريك البريطاني في إنجلترا.

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