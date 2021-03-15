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أخبار البلد

المركز الثقافي الإسباني يناقش القوة الناعمة لمصر

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:23 ص
السفير أشرف منير
السفير أشرف منير خلال الاحتفالية
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افتتح السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، مساء أمس الأحد، سلسلة الفعاليات الثقافية التي ينظمها المركز الثقافي الإسباني، وشهد الندوة الأولي لمناقشه كتاب ثقافة البيرو في مصر.

وبحسب بيان، الاثنين، ثمن منير الدور الكبير لروايات الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ، الذي حاز علي جائزة نوبل في الآداب عام ١٩٨٨، كما أشار لأعمال الروائي البيروني ماريو فارجاس يوسا، الذي نال نفس الجائزة عام ٢٠١٠ مؤكدا علي التشابه في الظروف الحضارية بين حضارة الإنكا القديمة في بيرو والحضارة الفرعونية.
 
كما أشاد منير بمنح الحكومة البيروانيه لوسام الصليب الأعظم لعالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس لدوره في ترميم وإحياء ١٣٠٠ قطعة أثرية.

وحضر الندوة سفيرا إسبانيا والبيرو، وسفراء الدول اللاتينية المعتمدين بالقاهرة، وخالد بدوي عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي أحمد المسلماني مستشار الرئيس السابق عدلي منصور وأساتذة اللغة الإسبانية بالجامعات المصرية. 

تجدر الإشارة إلى أن منير ألقى كلمته باللغة الإسبانية والتي لاقت استحسانا من الحضور.
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