الأمن العام :ضبط 10 بنادق آلية و16 متهما في حملة بـ أبنوب

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت مركز شرطة أبنوب.





أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش- 4فرد محلى) بحوزة 16متهم كما تم ضبط قضيتى مخدرات ضُبط فيها كمية من مخدر "البانجو - الشابو – الحشيش").





بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وإستهداف حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وحائزى ومتجرى المواد المخدرة.