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حوادث

ضبط عامل يتاجر فى العملة بالإسكندرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:11 م
ضبط عامل يتاجر فى
ضبط عامل يتاجر فى العملة بالاسكندرية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ، متخذًا من دائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

 وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤثم).

و بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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