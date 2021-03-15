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أخبار العالم

الملك سلمان يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:40 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رسالة خطية إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد سلم الرسالة السفير السعودي لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له في قصر السيف اليوم.

وحضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.
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