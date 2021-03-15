علاج الحكة في الرقبة بدون أدوية في دقائق

حكة الرقبة من المشكلات المرضية التي تواجه الكثير وخاصة الأطفال والسيدات، بسبب عدم أمور منها غسل الرقبة ببعض المواد الكيميائية التي لا تناسب نوع البشرة، أو التعرض للشمس لفترة طويلة، أو الإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

ونستعرض خلال النقاط التالية أعراض حكة الرقبة وهي :

الاحمرار.

الدفء.

تورم.

طفح جلدي أو بقع أو نتوءات أو بثور.

الم.

جلد جاف.

هناك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في المنزل لعلاج الحكة بدون أدوية.

1- البصل

أظهرت دراسة أجريت على مرضى التقرن الدهني لتقييم قدرة هلام مستخلص البصل على تحسين مظهر الندبات التي تظهر على بعض المناطق في الرقبة، أن هذا الجل المستخلص يحسن نعومة الندبة والاحمرار والملمس.





2- الثوم

في دراسة أجريت على الفئران السويسرية البيضاء التي أصيبت بالسرطان، كشفت أن أفضل إجراء وقائي كيميائي للثوم لوحظ في الفئران التي تم فيها علاج الثوم قبل وبعد تحريض الثوم، وأدى تناول الثوم إلى تأخير تكوين الأورام الحليمية الجلدية في الحيوانات وفي نفس الوقت قلل من حجم وعدد الأورام الحليمية، وهو ما انعكس أيضًا على نسيج جلد الفئران المعالجة.





3- الصبار

أظهر الصبار نتائج جيدة جدًا في الأمراض الجلدية وغالبًا ما يتم تناوله كمشروب صحي، كما أنه فعال في علاج التجاعيد وعلامات التمدد والتصبغات، يبدو أيضًا أنه قادر على تسريع التئام الجروح عن طريق تحسين الدورة الدموية عبر المنطقة ومنع موت الخلايا حول الجرح.

علاج الحكة في الرقبة بالأعشاب

1- أوراق النيم

يتم تطبيق مستخلص أوراق النيم على الدمامل والبثور، وتكون النتيجة مذهلة، كما أنه يحمي من سرطان الجلد بشكل كبير.





2- عشب شجرة الأوركيد

يتم استخدام العشب لعلاج الأمراض الجلدية والربو والتهاب الحلق والإسهال وعدم الراحة في البطن ، كما يتم استخدامه خارجيًا لعلاج قرح الجلد، في نموذج الورم الحليمي الجلدي، لوحظ منع كبير مع تأخر ظهور وانخفاض في العدد التراكمي للأورام الحليمية في المجموعة المعالجة بزيت DMBA و Kachanar Croton مقارنة بمجموعة DMBA و زيت كروتون.



3- الشاي الأخضر

يأتي الشاي الأخضر من نبات الشاي C. sinensis، وقد يلعب دورًا مفيدًا في علاج أورام الجلد والسرطان، يحتوي على مادة البوليفينول التي تعمل كمضادات للأكسدة في الجسم. تم الإبلاغ عن مادة بوليفينول معينة في الشاي الأخضر تسمى epigallocatechin gallate ، وفقًا للمركز الوطني للطب التكميلي والبديل، لمنع ظهور المزيد من نمو ورم الجلد في الجسم. ويمكن أن تجديد خلايا الجلد القديمة لبدء استنساخ مرة أخرى، والحفاظ على البشرة النضارة.







المراجع من موقع healthline و ncbi