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اقتصاد

تراجع جماعى للبورصة بختام تعاملات الاثنين.. وخسارة 7.8 مليار جنيه لرأسمالها السوقي

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:05 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 680.630 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 11222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13697 نقطة.

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كما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4306 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 3141 نقطة.
 
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