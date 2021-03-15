محافظ القليوبية يبحث تطوير منطقة العكرشة الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الهجان بحضور نائبي المحافظ والدكتورة مها فهيم ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس مدينة الخانكة، ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري إدارة التخطيط العمراني ومركز المعلومات الشبكات الأرضية، والمكتب الفني والشئون الهندسية لمعرفة الوضع القائم وتبادل الآراء حول تطوير منطقة العكرشة وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية لخدمة الأهالي والتيسير عليهم ودعم الصناعات القائمة بالفعل و تنظيمها والارتقاء بها وبجميع الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.





وطالب المحافظ بتكاتف جميع الجهات وتوحيد الجهود لتطوير المنطقة، مؤكدا أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها ، ودفع عجلة التنمية المستدامة.



واضاف المحافظ ان الحكومة قامت بإتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، وتشجيع المستثمرين والتي جاء في مقدمتها اتخاذ قرار لتحويل العكرشة إلى منطقة صناعية.





وخلال اللقاء أكد المحافظ انه يجرى حاليا دراسة توصيل المرافق الأساسية للمنطقة ، بالإضافة إلي إنشاء جمعية للمستثمرين حتى يكون هناك كيان مقنن لهم ومكانا لاجتماع رجال الأعمال والمستثمرين ووسيلة لتواصلهم.

