ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة أسوان تدشن منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:51 م
صحة أسوان
صحة أسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح الدكتور "إيهاب حنفي" وكيل وزارة الصحية بأسوان، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.

وأقرأ أيضًا:

وعن آلية عمل المنظومة قال الدكتور إيهاب حنفي، إنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، يتم تسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو تسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا ، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة ، مؤكدا أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

كما تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضا تقديم خدمة المتابعات التليفونية للمرضى بالعزل المنزلي من متخصصين في وزارة الصحة ، ومتابعة صرف العلاج لحالات الكورونا المعزولة منزليا و مراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: صرف علاج كورونا بالتأمين الصحي يساعد في معرفة الإصابات الحقيقية

محمد جاد: الدولة تعمل على توفير قروض لمتعافي الإدمان

خبير مناعة: مصر أول دولة في العالم تطلق مبادرة لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا

خبير مناعة يؤكد: القضاء على فيروس سي في مصر قلل من وفيات كورونا

الصحة تطلق موقع تسجيل لقاح كورونا.. اعرف الرابط

وكيل صحة أسوان يكشف نسبة إشغال المستشفيات وحقيقة الشائعات المتداولة بشأنها.. فيديو

ترشيحاتنا

إذا فاتتك صلاة الظهر ودخل وقت العصر .. احذر 10 أمور عند قضائها

سفارة البحرين توجه نداء عاجلا لمواطنيها الوافدين إلى مصر

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في درجات الحرارة غدا مصحوب برياح

نداء عاجل من سفارة الإمارات بالقاهرة لمواطنيها الوافدين لمصر

أزمة لقاح أسترازينيكا.. بيانات عاجلة من الصحة العالمية وبريطانيا

البدري يحدد موعد الإعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتى كينيا وجزر القمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات السيارة MG ٢٠١٣ ..صور

حقائق وأسرار عن أصغر وأغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

خطورة غسل الفراخ بالصابون .. هتصيبك بالأمراض