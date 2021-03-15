صحة أسوان تدشن منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا

دشنت وزارة الصحة والسكان منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا ، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.





وأوضح الدكتور "إيهاب حنفي" وكيل وزارة الصحية بأسوان ، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.





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وعن آلية عمل المنظومة قال الدكتور إيهاب حنفي، إنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، يتم تسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو تسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا ، ثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة ، مؤكدا أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.





كما تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة .



