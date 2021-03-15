صحة أسوان 104 مواطنين تلقوا لقاح فيروس كورونا بمستشفى الصدر حتى الآن

قال الدكتور "إيهاب حنفي" وكيل وزارة الصحية بأسوان إن مستشفي صدر أسوان تواصل إستقبال المواطنين من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.





وأشار الدكتور إيهاب حنفي إلي أنه تم تخصيص مستشفي صدر أسوان كمركز على مستوى المحافظة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها حيث تلقي حتي الآن 104 مواطنين من الفئات المستحقة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، منذ بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





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كانت وزارة الصحة والسكان دشنت منظومة دعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا، ضمن مبادرة 100 مليون صحة.





وأوضح الدكتور "إيهاب حنفي" وكيل وزارة الصحية بأسوان ، أن المنظومة تأتي في إطار سعي وزارة الصحة لدعم الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى فيروس كورونا ، وتوفير طريقة سهلة تساعد المواطنين المصابين بفيروس كورونا في التواصل مع غرفة أزمات فيروس كورونا المركزية بوزارة الصحة من خلال رسائل الـ sms المجانية إلى الرقم 1440.





وعن أليه عمل المنظومة قال الدكتور إيهاب حنفي إنه يتم من خلال إرسال المواطن كلمة «عزل» على رقم 1440، وذلك لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليًا ، وثم يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة ، مؤكدا أن أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.





كما تتيح المنظومة إمكانية الوصول للمواطنين الذين يتم تشخيصهم كحالات كورونا في مستشفيات وعيادات القطاع الخاص وتسجيلهم ضمن منظومة متابعة حالات فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة .