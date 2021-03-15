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رياضة

خاص.. اتصالات مكثفة بين الزمالك وسبورتنج لشبونة لتخفيض غرامة شيكابالا

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:03 م
شيكابالا
شيكابالا
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منتصر الرفاعي
كشف المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الزمالك عن وجود اتصالات مع مسئولى سبورتنج لشبونة البرتغالى  لحل أزمة الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بشأن مستحقات النادى البرتغالى نظير بيع شيكابالا للزمالك فى موسم 2015 والتى تبلغ 800 الف دولار .

ويرغب مسئولو الزمالك فى عرض ياسين مرعى ناشئ الزمالك ومدافع الفريق الأول على لشبونة لتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على النادى بقرار من فيفا فى أبريل الماضى بمبلغ 550 الف دولار قبل أن تزيد الى 800 الف دولار لعدم السداد مع تهديد بخصم 6 نقاط من رصيد القلعة البيضاء حال عدم سداد المبلغ قبل 25 مارس الجارى .
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