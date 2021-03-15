مجانا .. فتح أندية الإسماعيلية لكبار السن

صرح اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أنه أصدر قرارا بفتح جميع أندية المحافظة لكبار السن مجانا.





واضاف في تصريحات خاصة اليوم الاثنين أن القرار سيصدر رسميا وسيتم إرسال نسخة خاصة به الي جميع أندية المحافظة بالكامل.





وتابع " اي شخص تجاوز الستين من العمر سيدخل بالمكان بمجرد إظهار بطاقته الشخصية لإثبات العمر دون أي رسوم".





وكان قد استوقف محافظ الإسماعيلية أحد المواطنين بنادي الشجرة اليوم الاثنين خلال تفقده معرض للغرفة التجارية اشتكي فيها من عدم قدرتهم علي الدخول لأندية المحافظة ودفع الرسوم خاصة وأنهم اعتادوا التواجد في النادي بشكل شبه يومي.





وافتتح محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة عصر اليوم الاثنين المعرض السابع عشر للغرفة التجارية ومجلس سيدات الأعمال بمقر نادي الشجرة بمدينة الإسماعيلية.





وقال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة لإثقال الشباب بالمهارات التي تساعدهم في زيادة مشروعاتهم.





وقال بشارة ان الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب خاصة في الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.





واشار محافظ الإسماعيلية الي ان المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأعداد وإقبال من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة مؤكدا " لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".



