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فن

تعرف على موعد عودة روبي لتصوير" شقة 6".. خاص

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:12 م
روبي وأسرة مسلسل
روبي وأسرة مسلسل شقة6
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خالد صواف

علم صدى البلد أن الفنانة روبي ستستأنف تصوير مسلسلها "شقة6" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل  وذلك يوم 20 مارس الجاري بعد توقف دام لحوالي عشرة أيام بسبب تجهيز الديكور الجديد.


وستصور روبي مشاهدها في ستوديو المغربي برفقة الفنانة رحاب الجمل وبعض من أفراد العمل .


وانتهت  أسرة مسلسل "شقة 6"،من  تصوير المشاهد الداخلية لأحداث العمل داخل أحد شقق المنيل ، وانتهى صناع العمل فعليًا من استكمال الديكورات، وقرب الانتهاء من تصوير كل المشاهد التى تتضمن حبكة درامية اجتماعية مختلفة مع جرعة مكثفة من الإثارة والرعب والتشويق.

 

 ويشارك فى بطولة المسلسل روبى، أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.

 

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ومن جانب آخر تعاقدت روبي  على  فوازير وعمل استعراضي ضخم  لحلقات  ستحمل باسم مبدئي "فوازير روبي"  و التي ستقدمها روبي.

 

ويجرى حاليا كتابه حلقات "فوازير روبي" و إختيار طاقم الإخراج ومنفذي الإستعراضات وغيرها من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية.

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