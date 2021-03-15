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أخبار العالم

فرنسا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا.. ماكرون: في انتظار مراجعة الوكالة الأوروبية للأدوية

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:59 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا علقت اليوم، الاثنين، استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 المستجد؛ نظرا لوجود أعراض جانبية ظهرت على مستخدميه.

وأضاف "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي اليوم "ستدلي المنظمة الأوروبية EMA "الوكالة الأوروبية للأدوية" برأيها حول استخدام هذا اللقاح بعد ظهر غد، الثلاثاء، بناء على توصية من وزير الصحة.. وأنه تقرر كإجراء احترازي تعليق استخدام لقاح استرازينكا على أمل استئنافه بسرعة إذا سمح رأي EMA".

وأعلنت دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا اليوم الاثنين تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد.

بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أعلنت أيضا وزارة الصحة الألمانية، أن القرار اُتخذ "كإجراء احترازي"، وبناءً على نصيحة منظم اللقاحات الوطني الألماني، معهد بول إيرليش، الذي دعا إلى مزيد من التحقيق في الحالات.

وقالت الوزارة في بيان إن وكالة الأدوية الأوروبية ستقرر "ما إذا كانت المعلومات الجديدة ستؤثر على ترخيص اللقاح".

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

كما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن لقاح استرازينيكا آمن، والحكومة واثقة جدًا من استخدامه في حملة التطعيم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكانه طمأنة الناس بأن الجرعات آمنة، قال جونسون: "نعم، أستطيع". 
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