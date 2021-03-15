زيادة المرتبات والمعاشات.. تفاصيل هدايا الرئيس السيسي لـ المصريين.. فيديو

قال الإعلامي محمد مصطفي شردي، إن الرئيس السيسي وجه خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير المالية أن تكون الميزانية الجديدة في صالح الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات.





وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي اطلع على مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022، لافتا إلى أن الرئيس السيسي وجه بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تضمنت إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وتابع "شردي"، التوجيهات تضمنت زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.



