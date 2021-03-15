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تعليم

اكتشاف حالتي إصابة بكورونا.. جامعة الفيوم: 9439 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:33 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
صرح الدكتور أحمد جابر شديد،  رئيس جامعة الفيوم، بأنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة تبين أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم اليوم الإثنين الموافق 15-3-2021 بلغ عددهم 9439 طالب وطالبة.

وأشار شديد إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام 5833 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 162 طالبا، منهم 18 تقدموا بعذر، و 144 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود 7 طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، منوها إلى أنه تم اكتشاف 3 حالات غش، وتم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الجامعة  أنه خلال الفترة المسائية قام 3606 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 97 طالبا، منهم 34 تقدموا بعذر، و 37 غابوا بدون عذر، ولا يوجد لجان خاصة، أو حالات غش، في حين تم تسجيل 3 حالات خاصة بفيروس كورونا.

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