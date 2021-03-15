شقيقة كيت ميدلتون تضع مولودها الثاني سرا.. تفاصيل

رزقت بيبا ميدلتون وزوجها جيمس ماثيوز بطفلهما الثاني، وتعد بيبا الشقيقة الصغرى لكيت ميدلتون دوقة كامبريدج وزوجة الأمير هاري وريث العرش البريطاني.









ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أطلقت بيبا على المولودة اسم "جريس إليزابيث جين ماثيوز"، وكانت قد ولدت في 4:22 صباح هذا اليوم. وكان وزن الطفلة 6 أرطال، وقال مصدر: "الأم والطفلة بخير.. الوضع مثالي والجميع سعداء بهذا الوصول السعيد".









بيبا (37 عاما) زوجة الملياردير جيمس (45 عاما)، وتزوجا في عام 2017 ويعيشان في منزل بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني في لندن، وهما والدان لابن أكبر سنا يدعى (آرثر) ويبلغ من العمر عامين.









واختارا هذا الاسم الطويل للطفلة حديثة الولادة، لأن الأسماء الوسطى لجريس هي إشارة إلى جداتها ، كارول إليزابيث ميدلتون وجين ماثيوز ، في حين أن إليزابيث قد تكون أيضًا اعترافًا خفيًا بالعلاقات الملكية للعائلة.









وتمت مشاهدة بيبا آخر مرة قبل الولادة يوم الجمعة عندما توجهت في نزهة بـ لندن، وارتدت ملابس وهي بنطلون جينز وسترة كاكي، وكانت قد انتشرت شائعات حمل بيبا لأول مرة قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد عندما ذكرت بعض الصحف أن الزوجين كانا يتوقعان طفلًا آخر.





وقال مصدر مقرب من عائلة ميدلتون في ديسمبر إن شقيقة كيت كانت تنتظر طفلا، وقال المصدر حينها: "بيبا وجيمس سعيدان، إنها أخبار رائعة وسط عام صعب، الأسرة بأكملها مسرورة".



