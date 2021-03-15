وزير المالية يكشف الحد الأدنى لزيادة رواتب الموظفين.. فيديو

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس السيسي كان منحازا للمواطنين، ورفع المستوى المعيشي لهم، من خلال تحسين الأجور والمعاشات.









وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن تكلفة الزيادة في أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل، تصل إلى 37 مليار جنيه، بينما زيادة المعاشات تصل إلى 31 مليار جنيه.









وأوضح أن الحد الأدني لزيادة رواتب العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصل إلى 75 جنيها، مشيرا: "الموازنة المالية للعام الجديد تشمل زيادة لجميع العاملين بالقطاع الإداري في الدولة ومنهم المخاطبون بالخدمة المدنية وسيتم زيادة مرتباتهم بنسبة 7% وغير المخاطبين ستكون نسبة زيادتهم 13 % بالإضافة إلي حافز إضافي للدرجة السادسة والخامسة والرابعة بقيمة 175 جنيها والدرجة الثالثة 250 ووكلاء الوزراء ستكون زيادتهم في حدود 400 جنيه.









وأشار إلى أنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% علي إجمالي قيمة المعاش ،مؤكدا أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2400 جنيه وسيتم ترقية الموظفين يوم 30/6 مع بداية العام المالي الجديد.



