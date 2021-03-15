إصابة ابنة عامر منيب بفيروس كورونا





وقالت مريم : "إيجابي كورونا، كل المتعاملين معايا خلال الفترة الماضية إجراء تحليل فيروس كورونا".





وأضافت مريم : "أى شخص يعرفنى جيدًا يعرف أننى شخصية إيجابية وأقبل ‏أى ابتلاء من ربنا الحمد لله.. لذلك هذا بالتأكيد شيء لن أشاركه مع أحد".





وكانت مريم عامر منيب قدمت عددا من الأغانى فى الفترة الماضية خاصة بعد ظهورها باغنية لوالدها الفنان الراحل عامر منيب.





يذكر أن الفنان الراحل عامر منيب قدم العديد من الأعمال الفنية التى نالت اعجاب الجمهور وحقق عديد من النجاحات على مستوى الغناء والسينما.

أعلنت الفنانة مريم عامر منيب عن اصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.