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محافظات

وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:06 م
الدكتور إيناس عبدالدايم
الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
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يوسف رجب

شهدت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الإثنين، انطلاق العرض المسرحي لفرقة " ولاد البلد "، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، للمخرج محمد الشرقاوي على خشبة مسرح قصر ثقافة قنا.


جرى تنفيذ العروض وسط تنفيذ حزمة من الاجراءات الاحترازية المشددة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وقالت وزيرة الثقافة، إن إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية تسهم بنصيب كبير فى صناعه الثقافه والفنون كما تخلق فرص جيدة لتسويق المنتج الثقافى والفنى والوصول بهما الي مختلف ربوع الوطن تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.


و أضافت عبدالدايم، بأن تبنى و رعاية النابغين يعد أحد مسارات عمل الثقافة المصريه لخلق جيل جديد يحمل راية الفنون الجادة.


و أكدت وزيرة الثقافة، حرصها علي مواصلة تنفيذ البرامج الثقافيه المتنوعه  والهادفة جنبًا إلى جنب مع صناعة المبدعين وخلق شخصيات مستنيرة تسهم فى بناء الوطن.


وأشاد محافظ قنا، بالدور التنويري الذي تلعبه هيئة قصور الثقافة لمواجهة العادات والأفكار الخاطئة عبر توظيف الفن والمسرح، مؤكدًا أن  فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة و وضع تصور إبداعي لتجاوزها.


و أشار محافظ قنا، إلى أن محافظة قنا أنجبت العديد من القامات الثقافية والعلمية في جميع المجالات، كما يتشوق أهالي قنا لمثل هذه الفعاليات والعروض المسرحية التي تعالج عددا من القضايا المجتمعية بصبغه فنيه ممتعة، نظرًا لدور المسرح الفعال فى مواجهة التطرف وتغير القناعات.

 
وعلي هامش العرض المسرحي افتتحت وزيرة الثقافة، و محافظ قنا معرضا للفن التشكيلى للفنانة منال أبوالحسن عبد العاطى، بقصر ثقافة قنا.


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وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
وزيرة الثقافة تشهد عروض مسرحية لفرقة ولاد البلد على مسرح قصر ثقافة قنا ..شاهد
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