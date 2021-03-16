أستاذ علم الفيروسات يوضح حقيقة وجود آثار جانبية للقاح كورونا.. فيديو

قال فايد عطية أستاذ علم الفيروسات، إنه منذ ظهور حملات التطعيم للحصول على لقاح فيروس كورونا؛ حدث جدل كبير حول الآثار الجانبية للقاح، وتساؤل الكثيرين عن مدى جدواه في حماية مناعة المواطنين.





وأضاف "عطية"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية الأولى، الإثنين، أن ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول الآثار الجانبية للتطعيم تكون بنسبة 80%؛ أمر مغلوط وغير صحيح.





وعن ما أثير حول الأثار الجانبية التي تنتج عن لقاح "استرازينيكا" من ظهور حالات تجلط في أطراف الأذرع والرئة، قال: "مشكلة اللقاح ظهرت في بعض حالات بسيطة في الدنمارك ودبي وألمانيا، لكنه مش سبب ظهور الجلطات في الشخص الحاصل على اللقاح ولم يستطيع أي شخص إثبات ذلك.





وأشار إلى أن لقاح "استرازينيكا"، قامت بتطويره جامعة أكسفورد، ووزعت 7 مليون جرعة في بريطانيا، لكنه لم تظهر منه أي أعراض.





https://youtu.be/w5paf2T3Vj8



