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اقتصاد

الحكومة تفرض ضرائب بـ 985 مليون جنيه على المهن غير التجارية في النصف الأول للعام المالي الجاري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:21 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
فرضت الحكومة ضرائب علي المهن غير التجارية، في النصف الأول من العام المالي الجاري، بقيمة بلغت 985 مليون جنيه بعد أن كانت 814 مليونا في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه تم تحصيل ضرائب دمغة على رواتب العاملين بالدولة بقيمة بلغت 1.111 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي الجاري، مقابل 1.42 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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ورفعت الحكومة من حصيلتها علي ضرائب النشاط التجاري والصناعي بقيمة 13.9 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 10.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق له.

ووصلت حصيلة الضرائب علي الارباح الرأسمالية نحو 211 مليون جنيه مقابل 277.8 مليون جنيه في نهاية النصف الأول من العام المالي الماضي.

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