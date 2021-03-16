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تكنولوجيا

قبل ساعات من إطلاقه.. تسريب سعر هاتف Galaxy A52 5G من سامسونج.. مواصفات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 ص
قبل ساعات من إطلاقه..
قبل ساعات من إطلاقه.. تسريب سعر هاتف Galaxy A52 5G
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ندى على
كشفت تسريبات سعر هاتف Galaxy A52 الذى ستطلقه شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بعد ساعات قليلة من الآن، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة.


وبحسب موقع Gadgets 360 التقنى، فإنه قد تم تسريب سعر هاتف Galaxy A52 5G على موقع أمازون من قبل عدد من بائعى التجزئة فى ألمانيا وبولندا، حيث من المحتمل أن يكون قد تم تسريب السعر عن طريق الخطأ. 


ويباع هاتف Galaxy A52 5G بـ 449 يورو أى ما يعادل حوالى 8410 جنيهات مصرية.

 
وسيأتى هاتف Galaxy A52 5G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-O AMOLED ، مع معدل تحديث 120 هرتزفى الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Super AMOLED، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة وتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار.
 

وسيقدم هاتف Galaxy A52 5G 4 كاميرات خلفية، الأساسية ستكون بدقة 64 ميجا بيكسل، مع كاميرا بعدسة بزاوية واسعة دقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعرى للعمق والاتساع بدقة 5 و2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل.


وسيعمل هاتف Galaxy A52 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G، بتكنولوجيا 8 نانومتر، كما سيعمل بواجهة المستخدم One UI 3.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11 الأحدث من جوجل، ونسختى لمساحة تخزين الداخلى  وذاكرة تخزين العشوائى 128/6 و256/ 8 جيجابايت.


وسيحتوى هاتف Galaxy A52 5G على بطارية 4500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مع 4 ألوان هى الأزرق واللافندر والأبيض والأسود.
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