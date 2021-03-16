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سيارات

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:54 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الألمانية الفاخرة، نوفمبر الماضى، طرحها للسيارة اس كلاس مايباخ موديل 2021 الفاخرة ، دون الاعلان عن اسعارها ، والتى جاءت مخصصة للسوق الامريكي .

واليوم كشفت شركة صناعة السيارات الالمانية الاشهر على الاطلاق عن اسعار السيارة اس كلاس مايباخ موديل 2021 الفاخرة ، والتي تأتي بسعر 184,900 دولار ، وقد تؤدي إضافة بعض الخيارات إلى زيادة السعر إلى أكثر من 200,000 دولار ، و ستتوفر السيارة في السوق الأمريكي بدءً من منتصف 2021 .

يجدر بالذكر أن اس كلاس مايباخ ستتوفر بفئة واحدة فقد، وهي S 580 مايباخ، وستستمد قوتها من V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 496 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ويوفر نظام EQ Boost قوة 21 حصان و249 نيوتن.متر من عزم الدوران إضافية.

و ستحصل السيارة اس كلاس مايباخ موديل 2021 الفاخرة على قاعدة عجلات أطول، والذي سيُترجم كما تعودنا إلى مساحة أكبر للأرجل في المقاعد الخلفية، وظائف تدليك وتدفئة للرقبة والأكتاف .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة اس كلاس مايباخ موديل 2021 الفاخرة ، فستحصل على نفس تقنيات اس كلاس وهي ما إجماله خمس شاشات في الأمام والخلف، مع شاشة أوليد مقاس 12.8 بوصة مع أحدث نظام ترفيهي MBUX بالتحكم الصوتي، بالاضافة الى نظام صوتي محيط رباعي الأبعاد مع 30 مكبر صوت، مع مصد أمامي فريد، وشبك مع شرائح عمودية من الكروم، وشارة مايباخ مضيئة على عمود C، كما ستأتي بوسائد هوائية للمقاعد الخلفية.

سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا
سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا
سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا
سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا
سعر مرسيدس اس كلاس مايباخ 2021 الجديدة كليا في أمريكا
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