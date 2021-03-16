في مواجهة الصين.. وزير الخارجية الأمريكي يوجه دعوة للتقارب مع اليابان

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع اليابان، بينما يسعى هو ووزير الدفاع لويد أوستن إلى استغلال أول رحلة لهما إلى الخارج لتقوية التحالفات الآسيوية في مواجهة الصين.





وتعد زيارتهما إلى طوكيو وسيول؛ هي أول رحلة خارجية يقوم بها كبار أعضاء مجلس الوزراء من فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتأتي بعد قمة افتراضية ، الأسبوع الماضي ، لزعماء الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند (تحالف الرباعي).





وتتراوح القضايا المطروحة على جدول الأعمال من حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وأمن سلسلة التوريد بأشباه الموصلات، إلى القضية النووية الكورية الشمالية، والانقلاب العسكري في ميانمار، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".





وقال "بلينكن" في تصريحات لموظفي السفارة الأمريكية في طوكيو: "لقد جئنا بالفعل للتأكيد على حقيقة أن التحالف هو كما نود أن نقول حجر الزاوية لسلامنا وأمننا وازدهارنا".



