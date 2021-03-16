أشجار طفولية.. آرت سيكولوجي للفنانة وفاء ياديس الأسبوع المقبل

ينطلق الأسبوع المقبل أحد معارض الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، للعلاج بالفن عن طريق تكوينات لونية وتشكيلية سيكولوجية تخضع لمعادلات علوم الميتافيزيقا، ومن المقرر أن يقام المعرض "اون لاين" وأيضا قريبا فى إحدى قاعات المعارض .





ويعبر معرض ( أشجار طفولية) عن حالات سيكولوجية لمراحل طفولة من عمر الرابعة الى الخامسة عشر وتأثير هذه الحالات النفسية الشكلية واللونية على المتلقّى من الطفل والشاب إلى مرحلة الكهولة.





تمر الحالات السيكولوجية الطفولية ب ٣٨ لوحة فن تشكيلى ميتافيزيقى تمثل أبعاد البهجة والزمن والحب واللعب والأمومة والاحتفال حتى الوصول إلى معادلة الشجاعة فى مواجهة الحياة بما يملكه الانسان من تداعيات طفولية .





يذكر ان الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، قد حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة بجامعة حلوان والدكتوراه بجامعة سيدونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى التابعة لجامعة سيدونا.