تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 16-3-2021

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى عند 4.17جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.17جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.11جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.14جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.09 جنيه للشراء و4.20جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.06جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك الكويت الوطنىNBK نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.