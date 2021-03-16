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تعليم

حضوري أم أونلاين ؟.. إعلام القاهرة توضح نظام الدراسة بالفصل الثاني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:27 ص
إعلام القاهرة
إعلام القاهرة
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أحمد الشاهد
كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، عن نظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني وكيفية تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ، وكذلك موعد الانطلاق .

وأضافت هويدا مصطفى ، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني أول أبريل القادم ، عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الاول مباشرة وإعلان النتائج ، حيث يكون طريقة الحضور بنظام التعليم "الهجين" بنفس شكل الحضور بالفصل الدراسي الأول .

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وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه سيكون هناك يومين للحضور فقط بمقر الكلية ، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة ، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية للتأكد من تطبيقها والتزام الجميع بها ، كما أنه سيتم عمل مجموعات للطلاب الذين من المقرر حضورهم بالكلية ، وتخصيص أيام محددة لكل مجموعة لمنع التجمعات داخل قاعات الحضور . 

وأشارت إلى أن باقي الأيام ستطرح فيها المقررات والبرامج الدراسية على منصة "بلاك بورد" الخاصة بالكلية ، حيث تم تأهيل الطلاب عليها خلال الفصل الدراسي الاول ، سواء من خلال طرح المقررات عليها أو إجراء الامتحانات من خلالها وعمل التقييمات للطلاب .

جدير بالذكر ، أن كلية الاعلام بجامعة القاهرة ، تقوم بتقديم العديد من الورش والدورات التدريبية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، لزيادة خبراتهم عليها ، ووجود تفاعل بينهم وبين الطلاب .
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