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رياضة

الزمالك في مهمة ثأرية أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:00 ص
الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
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إسراء أشرف
يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسيكون الزمالك في مهمة صعبة مع عودة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفا لجايمي باتشيكو، لكن خبرات كارتيرون وتفوقه السابق على الترجي، يمنح الزمالك أفضلية نفسية قبل مواجهة الترجي الذي تفوق في تونس بنتيجة 3-1.

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أنه سعيد بالعودة للفريق من جديد، مشددا على أنه عاد في وقت ووضع صعب، معللا ذلك بأن الفريق جمع نقطتين من 3 جولات بدور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المدرب الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي، أنه كان بإمكانه العودة بعد لقاء الترجي في الجولة الرابعة، لكنه قرر العودة وخوض المغامرة، مشيدا بفريق الترجي الذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف كارتيرون، أنه بعد عودته لم يجد اللاعبين في أفضل حالة بدنية، لذا قرر العمل على الشق البدني بجانب الفني إضافة إلى العمل في التدريبات بشكل فردي وجماعي للوصول بالفريق لأعلى فورمة فنية وبدنية ممكنة قبل مواجهة الترجي.

وكشف الفرنسي عن حديثه مع اللاعبين طوال الأيام الثلاث الماضية حيث أكد أن حديثه مع اللاعبين تمحور حول الاستمتاع باللعب وضرورة عودة الثقة والروح القتالية في المباريات المقبلة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأنه لا بديل عن الفوز أمام الترجي، مشددًا على ثقته في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الفترة الحالية وتحقيق أفضل النتائج.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد أبو جبل 

في خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد عيد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي .

في خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : حميد أحداد وأسامة فيصل وحسام أشرف.
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