لتعزيز التعاون المشترك.. رجال الأعمال المصريين الأفارقة توقع اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا

أنهت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بأوغندا عبر تطبيق زووم.





ووقع الاتفاقية عن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية وعن غرفة تجارة وصناعة أوغندا اوليفيا كياجنجو رئيس الغرفة الوطنية لصناعة وتجارة اوغندا، وذلك بحضور أعضاء من الجانبين وفي مقدمتهم الدكتور شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بالجمعية ونائبه كريم البرقوقي.





واستهل الدكتور يسري الشرقاوي كلمته بتوضيح أهمية ودور ما تقدمه الجمعية علي مستوي القارة واهمية دعم التجارة البينية الافريقية ، وان مصر واوغندا بينهم العديد من الروابط والشراكة في حوض النيل وان هناك فرصا كثيرة في التجارة والاستثمار بين البلدين وقدّم الدعوة الي اعضاء الغرفة الوطنية الاوغندية للزيارة عندما تتاح ظروف الطيران بوفد للقاء نظائرهم في جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة بالقاهرة ، مؤكدا في كلمته علي اهمية مساعدة الاشقاء في اوغندا للدخول للاسواق المصرية ، وبالطبع في ذات السياق فتح وتوسعة افاق العمل والتجارة والاستثمار في اوغندا .





وقدم الشكر لوزيرة التجارة والصناعة المصرية وقطاع التمثيل التجاري المصري علي دوره في دعم مجتمع المال والاعمال المصري للدخول الي عمق القارة وفق توجهات الدولة المصرية وقيادتها التي تثق في مستقبل القارة وتدعم كافة اوجه التعاون مع الاشقاء الافارقة.





وأشار الشرقاوي إلى ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال الفترة "يناير – أكتوبر " من عام 2019 بنحو 4.3 % ليسجل 99.2 مليون دولار، ونتمني ان نستفيد بهذا التعاون وبكل قنوات التواصل بين البلدين لنحقق مليار دولار في ٣ سنوات.





والقت اوليفا كياجنجو ، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الاوغندية ، عبرت فيها عن سعادتها البالغة بتوقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية ورحبت بكافة اوجه التعاون مع الجمعية في كافة القطاعات وان اعضاء الغرفة سعداء جدا لفكرة الجمعية وراغبين في خلق تواصل في مجتمع المال والاعمال والاقتصاد الافريقي بشكل فاعل لاحداث نوع من التقارب وزيادة المعرفة بكل مدخلات الاقتصاد والاستثمار في البلدين ، واننا حريصون من خلال المؤتمرات والندوات و ورش العمل الافتراضية ان ندفع باعضائنا كمتحدثين في فاعليات الجمعية لان ذلك سوف يساعدنا كثيرا في خلق جو من التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية ومناخ الاعمال من البلدين ، و وجهت دعوتها للجمعية بزيارة اوغندا ، لخلق ودعم روح التعاون بشكل جديد وفاعل.





من جانبه،قال الدكتور شريف سليمان رئيس لجنة التصدير بالجمعية ،إننا حريصون علي طرق كافة الابواب والتواصل مع كافة الشركاء في الدول الافريقية لنحقق نتائج في سوق القارة غير مسبوق وفيما يتعلق باوغندا تحديدا اشار سليمان ان الميزان التجاري سجل بين البلدين فائضا في صالح مصر قيمته 83.2 مليون دولار امريكي عام 2019.





و بلغ حجم الصادرات المصرية لأوغندا خلال 2019عام " 112 مليون دولار" تضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية ، رخام وجرانيت كما حدثت زيادة قيمة صادرات مصر الى السوق الأوغندي خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2019 بنحو 2.93 % لتسجل نحو 91.2 مليون دولار ونسعي بعد جائحة كورونا وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الافريقية ان نقطع اشواطًا جيدة في المراحل المقبلة.





وأشار كريم البرقوقي نائب رئيس لجنك التصدير بالجمعية الي انه قد ارتفعت واردات مصر من أوغندا خلال الـ 10 شهور من 2019 بنسبة 23% لتسجل 8 ملايين دولار تمثلت أهم الواردات في (أسماك ، دهون حيوانية ، بن، تبغ ، شاي ، رخام ، سجاد ، اثاث ، فواكه).



