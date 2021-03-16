غلق وتشميع 3 مراكز طبية مخالفة بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق

وأشار أحمد محمد عطية مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام إلى أن اللجان المشكلة قامت بمداهمة مجمع عيادات طبيه تابع لأحد مراكز العلاج بالأعشاب بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بالمخالفة وتم تحريز 44 سرنجة معدة للحقن تحتوي علي مواد مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة مما يعرض صحة المرضي للخطة .وأضاف أنه تم التفتيش على مركز لبيع المنتجات العشبية وتم تحريز381 علبة وزجاجة لمواد عشبية مجهولة المصدر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بوجود أصناف دوائية غير مرخصة ومجهولة المصدر في مكان غير مرخص لبيع وتجارة الأدوية.وأكد مدير عام الشئون الاقتصادية بالديوان العام أنه تم تحرير محاضر بأرقام ( 290-291-292) لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق وتحرير محضر إدارة منشأه طبيه بدون ترخيص وتحرير محاضر بوجود أدوية مجهولة المصدر في مكان غير مسموح له ببيع وتداول الأدوية وتم غلق وتشميع المراكز الطبية المخالفة , مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 85 لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الشئون الاقتصادية بالمحافظة وعضوية اللواء عمر الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك بالشرقية والدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية الصحة والأستاذ أحمد محمد عبده بمديرية تموين الشرقية والأستاذ أحمد محمد الدمرداش بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة والأستاذ عبد المحسن السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة للقيام بتكثيف الحملات والمرور والتفتيش علي المصانع والمنشآت والصيدليات وأماكن ومخازن الأدوية غير المرخصة بنطاق المحافظة والوقوف علي الأدوية المهربة وغير المسجلة بها وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وإعداد تقرير للعرض على المحافظ في هذا الشأن.