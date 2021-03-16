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رياضة

بعد الإطاحة بـ نصر.. الدولي لليد يعلن تشكيل لجنة جديدة للاتحاد المصري

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
‏قرر الاتحاد الدولي لكرة اليد، تعيين لجنة لإدارة الاتحاد المصري، لحين إجراء الانتخابات، تضم كلا من الدكتور محمد الأمين "رئيسا"
ونبيل خشبة "أمينا للصندوق".

والأعضاء هم: عاصم السعدني - أيمن صلاح - مؤمن صفا - عبده عبدالوهاب - محمود العدل - عمرو فتحي

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد أرسل خطاب إيقاف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة لمدة عام من فبراير الماضي إلى اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إسقاط عضويته في مجلس إدارة اللجنة.

وكشفت مصادر قانونية ، أنه وفقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد كرة اليد والتي اعتمدتها وزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ باعتماد لوائح الاتحادات الرياضية بعد موافقة جمعياتها العمومية ، فإن هشام نصر الموقوف دوليا من ممارسة أي نشاط لكرة اليد سيتم إيقافه عمليا 5 سنوات وليس سنة واحدة.

وتقضي اللائحة في مادتها القانونية رقم "41" في البند رقم "6" منها أنه في حالة إيقاف عضو مجلس الإدارة من الإتحاد الدولي " سيتم إيقافه لمدة دورة انتخابية كاملة وهي أربع سنوات كاملة 

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