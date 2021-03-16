لبحث اتفاق العُلا.. السعودية تستضيف اجتماعًا خليجيًا غدًا | تفاصيل

أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، انطلاق اجتماع الدورة الـ 147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون غدًا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، برئاسة وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، لبحث اتفاق العُلا.





وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.





وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في 5 يناير الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.