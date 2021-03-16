ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لبحث اتفاق العُلا.. السعودية تستضيف اجتماعًا خليجيًا غدًا | تفاصيل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:15 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد عثمان
أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، انطلاق اجتماع الدورة الـ 147 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون غدًا بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض، برئاسة وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، لبحث اتفاق العُلا.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف عن شكره لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون على حرصهم لانعقاد أعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري حضوريا رغم الإجراءات الاحترازية، والذي يعكس حرصهم الكبير على انعقاد الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. 

وأكد الحجرف أن المجلس الوزاري سوف يبحث عددا من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي استضافتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في 5 يناير الماضي، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

العلا تشهد القمة 41.. هل ستكون البداية لترميم البيت الخليجي وإعادة تميم للصف؟

القمة الخليجية بالسعودية .. لماذا سميت قمة العلا بالسلطان قابوس والشيخ صباح؟

مجلس التعاون الخليجي: توقيع مصر على بيان قمة العلا يؤكد العلاقات الوثيقة

العميد خالد عكاشة يوضح أهمية الدور المصري في مجلس التعاون الخليجي.. فيديو

تتويج لجهود الراحل صباح الأحمد.. إعلامية كويتية: قمة العلا موحدة للصف العربي

أخبار السعودية اليوم: عودة العلاقات الدبلوماسية الخليجية.. قمة العلا تطوي الخلاف وترسخ رؤية الملك سلمان.. وإشادات عربية ودولية بقرارات اللقاء الخليجي

ترشيحاتنا

فاجعة إنسانية.. إعدام المئات وتشريد الآلاف تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

عوالق ترابية.. تحذير من الأرصاد السعودية للمواطنين

كم باقي على رمضان 2021 ؟.. تعرف على موعده باليوم والساعة والدقيقة

الكرملين: الأسد رئيس شرعي لسوريا ونعمل جاهدين لدفع التسوية السورية

لبحث اتفاق العُلا.. السعودية تستضيف اجتماعًا خليجيًا غدًا | تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل