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أخبار العالم

قدرة شحن 50 كيلو وات بالساعة.. الجيش الإسرائيلي بصدد الحصول على سيارات جيب MG ZS EV الكهربائية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:21 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي بصدد الحصول على جيبات MG ZS EV الكهربائية
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سمر صالح
فازت شركة Car-East، وهي جزء من Lubinski Group، بمناقصة توريد مركبات كهربائية بنسبة 100% لوزارة الجيش الإسرائيلي.

 
وذكرت القناة 7 العبرية أن الشركة ستجلب مركبات جيب من طراز MG ZS EV ذات ميزات مرغوبة ومهمة للهيئات الأمنية، حيث تكون تكاليف الاستخدام رخيصة بشكل خاص مقارنة بالمركبات التي تعمل بمحركات الديزل ومن أجل القيادة الهادئة وعدم وجود انبعاثات ملوثة على الإطلاق، وفيها راحة كبيرة بالقيادة وذات مساحة وفيرة في الأمام والخلف بحجم 448 لترا.

 
وأوضحت أن المركبة تتمتع بقدرة شحن سريعة تصل إلى 50 كيلو وات في الساعة والعديد من معدات السلامة النشطة الأصلية، بالإضافة إلى بطارية بسعة 45.6 كيلو وات في الساعة تتيح مدى قيادة كبير يصل إلى 263 كم.
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