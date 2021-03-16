تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب .. مروان محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم



وضم تشكيل الأهلي كلًا من: محمد الشناوي ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم،وديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأجايي، ومحمد شريف ومروان محسن.





ويخوض الأهلي مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت الكونغو، على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا في رابع جولات المجموعة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة فيتا كلوب ببطولة إفريقيا.