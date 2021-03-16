ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة رياضية.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:16 م
هاجر احمد
هاجر احمد
Advertisements
ندى فكري
حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد، على مشاركة جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة رياضية تبرز جمالها، وتركت شعرها البني مُنسدلًا على كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة، نالت إعجاب الجمهور.

و علقت هاجر علي الصور قائلة :" صباح الخير " 

يُذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. رانيا فريد شوقي بإطلالة رياضية من أعلى كوبري ستانلي

هاجر أحمد تشعل إنستجرام بأداء تمارين رياضية قاسية.. شاهد

شاهد محمد رجب وهاجر أحمد في كواليس مسلسل ضربة معلم

القاهرة ونيلها .. هاجر أحمد باستايل كلاسيك من أمام النيل

واقفة على رأسها.. هاجر أحمد تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

شاهد أحدث ظهور لـ هاجر أحمد من الجيم

ترشيحاتنا

صاروخان وطائرة مفخخة .. الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة خميس مشيط بالسعودية

كيفية صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وقت الضحى ؟.. لن تؤخرها بعد الآن

التعليم تعلن موعد امتحانات شهر مارس لطلاب المدارس

ابن عز.. آخر سيارة ظهر بها علاء ولى الدين قبل وفاته| صور

تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب .. مروان محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

الحكومة توضح حقيقة انتشار مخدر الـ"مظروف مغلق" و "صورة الاستيكر"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. نصيحة علم الأرقام لمواليد اليوم.. تأكد من صلاحية المكسرات بهذه الطريقة.. تنظيف القولون بأكثر من طريقة بالمنزل

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

طريقة تنظيف الأذن المسدودة في المنزل