بإطلالة رياضية.. هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد، على مشاركة جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت هاجر أحمد بإطلالة رياضية تبرز جمالها، وتركت شعرها البني مُنسدلًا على كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة، نالت إعجاب الجمهور.





و علقت هاجر علي الصور قائلة :" صباح الخير "





يُذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.





"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".