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أخبار العالم

إعلان مهم من منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:29 م
اعلان مهم من منظمة
اعلان مهم من منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء المستقلين الذين زاروا الصين مؤخرا، سيقدمون على الأرجح تقريرهم حول أصول فيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قالت كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، إن "تقريرا أعده خبراء مستقلون في منظمة الصحة العالمية حول أصول فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن يصدر الأسبوع المقبل".


وأوضحت ليندماير أن الخبراء الفنيين أخطروا منظمة الصحة العالمية بخططهم لتقديم التقرير الأسبوع المقبل.


وكان من المتوقع في السابق أن يصدر التقرير الذي يلخص الزيارة إلى الصين هذا الأسبوع.


وفي 17 ديسمبر، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سترسل بعثة خاصة إلى ووهان للتحقيق في أصول كوفيد-19.


وقبل وصول البعثة إلى ووهان، كان هناك خلاف بين المسئولين الصينيين ومنظمة الصحة العالمية بشأن قضايا التأشيرات.


وتم منع عضوين من الفريق من دخول الصين، حيث لم تتم الموافقة على تأشيراتهم، لذلك تم تعليق المهمة بأكملها. بعد أسبوع، تم حل المشكلة ووصل الفريق أخيرًا إلى ووهان في 14 يناير.


وزار الفريق مواقع متعددة، بما في ذلك سوق المأكولات البحرية المحلي، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المستشفيات المحلية، حيث تم علاج أول مرضى فيروس كورونا.
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