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محافظات

فصل الكهرباء 5 ساعات عن قريتين بمنفلوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:57 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت رئاسة مركز ومدنية منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، الخميس المقبل، عن قريتين بالكامل في مركز منفلوط. 

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وأشارت رئاسة مركز ومدينة منفلوط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إلى أنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط، سيتم فصل التيار الكهربائي، يوم الخميس المقبل، عن قريتين كاملتين بمنفلوط.
 
وأضافت أن القريتين هما، قرية العتامنة بالكامل، وقرية بني رافع بالكامل، ويستمر إنقطاع الكهرباء لمدة زمنية 5 ساعات، وذلك بدءا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وذلك  لإجراء أعمال صيانة.
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