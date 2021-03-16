فصل الكهرباء 5 ساعات عن قريتين بمنفلوط

أعلنت رئاسة مركز ومدنية منفلوط في محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، قطع الكهرباء لمدة 5 ساعات، الخميس المقبل، عن قريتين بالكامل في مركز منفلوط.





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وأشارت رئاسة مركز ومدينة منفلوط، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، إلى أنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء منفلوط، سيتم فصل التيار الكهربائي، يوم الخميس المقبل، عن قريتين كاملتين بمنفلوط.