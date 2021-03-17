ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "تشاجرت أنا وزوجى وقلت له تحرم عليَّ كأبي وأخي.. فما الحكم؟".







وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلًا: إنه طالما لم يفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها، ولم يذهبا إلى المأذون وقال إنه من الممكن أن تطلق الزوجة نفسها، فهذا الكلام ليس له أى تأثير في العلاقة الزوجية.

وأضاف شلبي، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه على الزوجة الاستغفار على ما قالته وألا تتلفظ به مرة أخرى، والحياة الزوجية ستكون قائمة كما هي ولا يوجد شيء في هذا الأمر.



