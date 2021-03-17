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ديني

ما حكم قول الزوجة لزوجها تحرم على كأبي وأخى؟.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:01 ص
قول الزوجة لزوجها
قول الزوجة لزوجها تحرم علىَّ كأبي وأخى
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شيماء جمال
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "تشاجرت أنا وزوجى وقلت له تحرم عليَّ كأبي وأخي.. فما الحكم؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلًا: إنه طالما لم يفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها، ولم يذهبا إلى المأذون وقال إنه من الممكن أن تطلق الزوجة نفسها، فهذا الكلام ليس له أى تأثير في العلاقة الزوجية.

وأضاف شلبي، خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "يوتيوب"، أنه على الزوجة الاستغفار على ما قالته وألا تتلفظ به مرة أخرى، والحياة الزوجية ستكون قائمة كما هي ولا يوجد شيء في هذا الأمر.

حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمه
قال
الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: "إننى لا أحبذ
الغضب بين الزوجين لدرجة أن يترك أحدهما المنزل، فيجب على الزوج إن حدث
خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها، مما يؤدي إلى
تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف، ومن الممكن أن يحدث تعقد
فى الأمور".

وأضاف
الشيخ خلال إجابته عن سؤال متصلة خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر
فضائية «الناس»، تقول فيه إنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له
المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته،
فهل "إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا أم لا؟"، أنه يجب على الأب أن
يصلح بين ابنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهما،
فمن الممكن أن تتعقد الأمور أكثر.

وتابع:
"ما يقوله الزوج لزوجته مثل "تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى" استنكرته
دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول
"كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار
وهى إطعام عشرة مساكين".
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