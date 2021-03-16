ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد حكم حلها .. كيف تدار غرفة المنشآت الفندقية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:05 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من غرفة المنشآت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة، وأيدت المحكمة بهذا الحكم قرار حل مجلس إدارة الغرفة.

وفى إطار ذلك الحكم بات المشهد بين طرقات غرفة المنشات الفندقية ، يطرح العديد من التساؤلات ، أبرزها كيف ستدار الغرفة ، و ما مستقبل القطاع الفندقي في ظل أزمة كورونا .

من جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، أننا نحترم كافة الأحكام القضائية،ونؤكد على نزاهة القضاء المصري الشامخ .

أكد فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن مجلس الإدارة الحالي مستمر في أعماله لحين تعيين مجلس تسيير أعمال من قبل الجهة الإدارية "وزارة السياحة والآثار" ، مشيرا الى أن المجلس المقرر تعيينة سيكون صاحب قرار فى كافة مصالح الفنادق .

أشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ، إلى عدم وجود اى ملفات معلقة ، مؤكدا أن المجلس القائم مساند لاى لجنة تسيير أعمال بالغرفة ولـ أبعد الحدود، وم ايهمنا مصلحة القطاع ولن نبخل عن اى عضو بالدعم.

وأسست غرفة المنشآت الفندقية ، بالقانون رقم 85 لسنة 1968 والذي نص على إنشاء الغرف السياحية ، وكان أول مجلس ادارة برئاسة الدكتور صلاح عبد الوهاب سنة 1969 ، و تعاقب على الغرفة 7 رؤساء منتخبين بالااضفة لعدد من رؤساء مجالس معينة لتسيير الأعمال .

وكان تشكيل مجلس ادارة الغرفة كالتالي " ماجد فوزي رئيس مجلس الادارة ، محمد أيوب نائب رئيس مجلس الادارة ، هشام الشاعر أمين الصندوق ،وعضوية كل من علاء عاقل ، جيفارا الجافي، ماجد أنطوان رياض ، عبدالحميد أبو يوسف ، طوني غزال ، سامح الجرف ، بيتر ناثان ، وائل راشد ، تامر نبيل.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغرفة للفرد 300 جنيه.. تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" لتنشيط السياحة الداخلية.. فيديو

المنشآت الفندقية تعلن خبرا سارا بخصوص السياحة الداخلية

المنشآت الفندقية: السياحة الداخلية شريان الحياة لقطاع الفنادق.. فيديو

مبادرة شتى فى مصر تكشف عن أسعار التذاكر المدعمة لتشجيع السياحة الداخلية

القضاء الإداري يقضي بحل مجلس إدارة غرفة بورسعيد التجارية

المنشآت الفندقية تكشف طريقتها لحل مشاكل كود الحماية المدنية

ترشيحاتنا

تشكيل الأهلى أمام فيتا كلوب .. مروان محسن ومحمد شريف يقودان الهجوم

خلال يوم.. السعودية تسجل قفزة في إصابات كورونا

قناة مصرية مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب | تفاصيل

فاجعة إنسانية.. إعدام المئات وتشريد الآلاف تكلفة الحرب الأهلية في إثيوبيا

نتيجة تاريخية .. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فيتا كلوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر .. أعراض كورونا طويلة الأمد

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير