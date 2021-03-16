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اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:59 م
تراجع مؤشرات البورصة
تراجع مؤشرات البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 676.881 مليار جنيه.

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 وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 13637 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

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