التجارة: قانون تنمية المشروعات يتضمن حوافز مالية وإجرائية لريادة الأعمال

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية نيفين جامع أن قانون تنمية المشروعات الجديد يتضمن حزمًا من الحوافز المالية والإجرائية التي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال والشركات والمنشآت الداعمة لها.





جاء ذلك خلال كلمتها في توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة شباب المبتكرين (ستارت اب باور) والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع النائب بمجلس الشيوخ ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث تم اختيار أفضل 30 من بين مائة فكرة تقدمت للمسابقة لتحصل الأفكار الفائزة على مساهمة مادية من النائب أحمد أبو هشيمة بالإضافة إلى دعم فني ومالي من خلال جهاز تنمية المشروعات للبدء في مشروعاتهم الجديدة.









وأوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يعمل وفقا لرؤية مصر 2030 التي تعتمد أحد محاورها على بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والإبداع والمعرفة، مشيرة إلى أن تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، يعد أحد أهم وسائل دعم الشباب المبتكر وإعطائه الفرصة لتحويل طموحه وأفكاره الجديدة إلى مشروعات حقيقية قادرة على المنافسة.





وأكدت أن الجهاز يعمل على تقديم آليات تمويل تتناسب مع الطبيعة الخاصة لمشروعات ريادة الأعمال حيث يتيح للشركات التي تحتضن هذه المشروعات الاستفادة من رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات التي تتضمن نسبة عالية من المخاطرة.





وأشادت جامع بكافة الشباب المشارك في المسابقة وأكدت أن الفائزين وغير الفائزين متاح لهم الاستفادة من خدمات جهاز تنمية المشروعات ومنها الحصول على دورات تدريبية على أيدى خبراء متخصصين في مجال ريادة الأعمال وإعداد خطة العمل والتوجيه والمشورة الفنية بالإضافة إلى الخدمات المالية وفقا للقواعد المعمول بها في الجهاز.





من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات طارق شاش أن خطة عمل الجهاز تركز على التنسيق مع مختلف شركاء التنمية للتوسع في تقديم الخدمات الفنية ومختلف أوجه الدعم لمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار ابتكارية على الرغم من ارتفاع المخاطر الائتمانية المرتبطة بتمويلها حيث إنها تقوم على تلبية احتياجات فعلية للمواطنين ما يساعدها في تحقيق مردود اقتصادي مرتفع ويسهم في توفير فرص عمل.





وأوضح طارق شاش أن البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لأصحاب هذه المشروعات تعمل على ضمان نجاح المشروع وقدرته على تحقيق الربح.





وفي نفس السياق، أوضح رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز الدكتور رأفت عباس أن هذه المسابقة تُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص لدعم مشروعات ريادة الأعمال وأنه قد تم تنظيمها وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجهاز وشركة أبوهشيمة ستيل لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال إقامة مسابقة للأفكار الريادية وإقامة المشروعات خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية وتطوير المشروعات القائمة (ستارت اب باور – Startup power).





وأشار إلى أن هذه المسابقة تمثل نموذجا يمكن تكراره بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار ومسرعات وحاضنات الأعمال.





من جانبه قال رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالجهاز هاني عماد إن المشروعات الابتكارية القائمة على التكنولوجيا وتطبيقاتها تمثل إضافة قوية للاقتصاد القومي من خلال القيمة المضافة العالية التي تمثلها.



