ارتفاع حجم الاستثمار في الأردن 26.4% خلال 2020

أكد رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة فريدون حرتوقة أن الحكومة الأردنية تسعى وتبذل الجهود لوضع الأردن على الخارطة العالمية في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار، فقامت بالعديد من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار في المملكة، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولتمكين الاستثمارات القائمة.









وقال حرتوقة، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الأردني الأوكراني، بحسب وسائل إعلام أردنية، إنه رغم أثر جائحة كورونا على أغلب اقتصادات العالم، إلا أن حجم الاستثمار والمستفيد من قانون الاستثمار ارتفع بنسبة 26.4% خلال عام 2020 مقارنة بالعام 2019، فتم تسجيل 376 مشروعا جديدا وتوسعة بحجم استثمار وصل إلى 870 مليون دولار أمريكي، وفي قطاعات استثمارية متنوعة كقطاع الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات، وهذا يؤكد تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن.









وأضاف أن المستثمر يبحث عن فرص استثمارية مجدية ذات عائد على الاستثمار، لذلك قمنا في هيئة الاستثمار بإعداد ملف بأهم الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة، بلغ عددها 80 فرصة استثمارية وبحجم استثمار يصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، تتضمن دراسات جدوى أولية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، إضافة إلى فرص استثمارية في الطاقة والتعدين.









واستعرض أهم المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المشروع الاستثماري في الأردن، إضافة إلى عوامل جاذبة تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، كتوقيع الأردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك، كما وقدم فكرة عامة حول البيئة الاستثمارية في لأردن وبيئة الأعمال، لافتًا إلى تمتع الأردن بالاستقرار الأمني والنقدي والسياسي وسيادة القانون.







