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رياضة

هالاند يهدد مستقبل محمد صلاح في ليفربول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:06 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يفكر في بيع أحد نجوم الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وذكرت صحيفة " ميرور" البريطانية، أن يورجن كلوب يفكر في بيع واحد على الأقل من ثلاثي خط هجوم الريدز ( محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو)، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تمويل صفقة هالاند.

يذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف  2023، وتشير بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية رحيل النجم المصري إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال الصيف القادم.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويتصدر محمد صلاح عن جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم هذا الموسم، برصيد 17 هدفا.
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