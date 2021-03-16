ليلتان لأغاني ديزني مع تابلوهات للبالية على مسرح الجمهورية

بعد نجاح العرض بالاسكندرية وبناء على طلب الجمهور تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى بمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ، كورال اوبرا القاهرة واوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو المصرية روسيلا سمير حفلين من اخراج هشام الطلي وذلك فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 18 ، 19 مارس على مسرح الجمهورية .





يتضمن البرنامج مختارات من اشهر اغانى ديزنى العالمية ويصاحبها تابلوهات للباليه تصميم محمد حامد منها فروزن، هيلفاير، انستازيا، علاء الدين، ماري بوبنز، هرقل، مولان، الجميلة والوحش، تانجلد الى جانب مقتطفات وثنائيات من اهم الاوبرات الكلاسيكية ومختارات من المسرحيات الغنائية .. اداء ايمان مصطفي ، وليد كريم، مني رفلة، عمرو مدحت، عماد عادل، اسامة طنطاوي، محمد البحيري، تامر توفيق ،الهامى امين ، جولي فيظي، برهان الدين فاروق، جيهان فايد، انجي محسن، عزت غانم، سلمي الجبالي، نورستا المرغني، ابراهيم ناجي، داليا فاروق، اسامة علي، جاكلين رفيق.



