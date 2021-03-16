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حوادث

تحرير 142 محضر إشغالات في الأقصر .. صور

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:52 م
حملات امنية
حملات امنية
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر  حملة مكبرة تحت اشراف اللواء أشرف منير  نائب مدير امن الاقصر الحكمدار  واللواء رفعت عبد الصمد مساعد مدير الامن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر والرائد بهاء أبو عايد وكيل شرطة المرافق و النقيب محمد حكيم مباحث المرافق بشوارع التليفزيون و المدينة و المنشيه و مناطق شرق السكه ،سوق الصنايع والكرنك.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 142محضر تضمنت 26محضر أشغالات  ، 4محاضر نظافة عامة  ، 13محضر مضبوطات متنوعة   ، 5 محاضر لمقاهى تقدم شيشة و14 محضر لباعة جائلين ، و69ازالات إدارية، 5 محاضر مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالغلق، 6 محاضر القاء مخلفات .

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الأشغالات و التعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
تحرير 142 محضر إشغالات في الأقصر .. صور
تحرير 142 محضر إشغالات في الأقصر .. صور
تحرير 142 محضر إشغالات في الأقصر .. صور
تحرير 142 محضر إشغالات في الأقصر .. صور
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