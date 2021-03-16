روسيا تهدد بحجب "تويتر"

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور"، انها ستقوم في غضون شهر بحظر "تويتر" في روسيا، إذا لم يحذف الموقع المواد المحظورة.









وقال نائب رئيس "روس كومناندوز" فاديم سوبوتين - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الثلاثاء - "أخذنا فترة شهر لمتابعة رد فعل تويتر على موضوع شطب المواد المحظورة في روسيا، بعد ذلك، وانطلاقا من الخطوات التي ستقوم بها إدارة تويتر، سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، وإذا لم تنفذ الإدارة مطالبات روس كومنادزور ومتطلبات التشريعات الروسي، سننظر في مسألة الحجب الكامل لهذا الموقع على أراضي روسيا".









ووفقا للمسئول الروسي ، إذا نفذت شركة "تويتر"، كل المطالب المحددة لها من قبل الجانب الروسي، فسيتم رفع العقوبات المفروضة عليها.









وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية، قررت ابتداء من 10 مارس الجاري إبطاء سرعة «تويتر» في روسيا بنسبة 100 % للأجهزة المحمولة وبنسبة 50 % للأجهزة الثابتة، «بهدف حماية المواطنين الروس وإجبار خدمة الإنترنت "شركة تويتر" على الامتثال للتشريعات السارية على أراضي روسيا الاتحادية فيما يتعلق بـ "تويتر".