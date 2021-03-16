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أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تدعو مجلس النقابة لاجتماع عاجل

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:27 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، مجلس النقابة لاجتماع عاجل في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها إنه بناء على ما ورد في تقرير اللجنة، ندعو مجلس النقابة لاجتماع عاجل.

من جانب آخر عقدت اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعها اليوم  برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة بمقر النقابة بحضور أعضاء اللجنة محمد يحيى يوسف وهشام يونس ومحمد المنايلى وصالح الصالحى ومجدى حلمى ومحمود الشيخ ومحمود كامل وثروت شلبى.

وناقشت اللجنة ماعرضه خالد ميرى وكيل النقابة ورئيس اللجنة من تلقيه اتصالا من الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق أمام النقابة يوم الجمعة 19 /3  تنفيذا للقرار السابق من مجلس الوزراء ورفض وزارتي الصحة والداخلية.

واعتمدت اللجنة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة 19 /3 /2021 داخل مبنى النقابة إعمالا لصحيح القانون بأن يكون الدور الأرضى مقرا لتسجيل الحضور وتوزيع 32 لجنة فرعية للاقتراع على 4 أدوار ولجنة بالاسكندرية ، وأن تجرى الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل على عمليتي الإقتراع والفرز بوجود أعضاء الجمعية العمومية ومندوبى المرشحين.

وأكدت اللجنة أن عقد الانتخابات داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه رغم قراراتها باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وذلك سواء على المرشحين أو أعضاء الجمعية العمومية فى ظل جائحة كورونا. ولهذا أحالت اللجنة الأمر إلى مجلس النقابة لعقد إجتماع عاجل خلال 24 ساعة  لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن.

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