"حماة الوطن" بالجيزة يدشن مبادرة "حماة الوطن.. حماة التنمية" بزيارة مشروع تبطين الترع بالمحافظة

دشنت أمانة حزب حماة الوطن بالجيزة برعاية الفريق جلال هريدي رئيس الحزب والدكتور نافع عبدالهادى، أمين عام الحزب بالمحافظة، مبادرة أمانة الشباب بالجيزة تحت شعار "حماة الوطن.. حماة التنمية"، بحضور اللواء محمد الكيلاني أمين تنظيم الجيزة، ومحمد أبوعيسى أمين شباب المحافظة .





وقال الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بأسم أمانة الحزب بالجيزة، إن المبادرة تأتي ضمن فاعليات أمانة الشباب بالمحافظة، وهي تعد الفاعلية الشبابية الأولى التي تنظمها أمانة الشباب .

وأضاف عوض أن المبادرة تستهدف زيارة مواقع المشروعات القومية التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل على تنفيذها أجهزة الدولة، وعلى رأس أولوياتها مشروع تبطين الترع بمنطقة كرداسة بالجيزة "ترعة كفر حكيم" .





من جانبه، قال الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالمحافظة عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مصر من إنجازات عظيمة وعملاقة خلال هذه السنوات التي تولى فيها الرئيس السيسى المسئولية أصبح لها مردود إيجابى عند الشباب، وآثار عظيمة أتت ثمارها على التنمية الإقتصادية والإجتماعية التى تشهدها مصر الأن، مؤكدا أن مشاركة شباب أمانة الحزب بالجيزة بهذه المشروعات مستمرة، وسوف تتوسع فى المرحلة المقبلة .





من ناحيته، أكد اللواء محمد الكيلانى أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن مساندة ودعم المشروعات القومية للدولة، واجب وطني عظيم يهدف إلى غرس روح الولاء والإنتماء في عقيدة وقلوب الشباب المصري، وهو أحد أهم وسائل التوعية المجتمعية للشعب المصري العظيم .





وأوضح اللواء محمد الكيلاني أن شباب هذا الوطن هم سواعد بناء ونماء هذا الوطن، وهم قادة المستقبل وأمل الأمة، ومشاركتهم بدعم المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة على أرض مصر، هى رسالة واضحة لا تقبل التشكيك، مشيرا إلى أن شباب مصر وشباب "حماة الوطن" يثمنون ويدعمون جهود القيادة السياسية فى التنمية المستدامة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وقالت المهندسة سماح خليفه مديرة هندسة رى المنصورية، المشرفة على المشروع في نطاق هندستها، إن هذا المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع هدفه ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، ويجرى العمل به على قدم وساق بكافة ربوع وقرى المنصورية، من أجل تغطية وتبطين الترع، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى بالبدء فى هذا المشروع القومي، والانتهاء منه خلال عامين .





وأكدت سماح خليفة مديرة هندسة رى المنصورية، أن مشروع تبطين الترع يعد من المشروعات القومية الناجحة والتي تضمن وصول المياه لنهاية الترع دون عوائق، وكذلك تضمن عدم تبخر المياه وتحقيق العدالة فى التوزيع، ووصول المياه دون شوائب إلى نهاية الترع .





من جانبه، قال محمد أبوعيسى أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، إنه تابع بكل فخر واعتزاز كافة الجهود التي تقوم بها الدولة والقيادة السياسية، من أجل بناء مصر الحديثة وتوفير حياة كريمة ومستقبل أفضل للشعب المصري على كافة الصعد والمستويات محليا ودوليا، مؤكدا أن مبادرة أمانة شباب الحزب بالجيزة تأتي، سيرا على نهج الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس لمتابعة الأعمال التنفيذية للمشروعات وإنشاء البنية التحتية .





حضر الفاعلية كل من أسامه مهدى، وإسلام رمضان، والمهندس عبدالرحيم محمد أمناء مساعدين أمانة شباب الجيزة، ومثل الأمانات الفرعية أحمد محمود أمين شباب الحوامدية .



